Inter, fasce da rifare. La Gazzetta dello Sport: "Lazzari, Bellerin o Zappacosta per il post-Hakimi"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul mercato dell'Inter. Achraf Hakimi è un sacrificio inevitabile per i nerazzurri che devono sistemare i conti e alleggerire il bilancio in rosso, ma al tempo stesso non è un calciatore sostituibile. Su 65 milioni in entrata per il marocchino, 15 verranno reinvestiti per rimpiazzarlo e i radar sono puntati su Lazzari, Bellerin e Zappacosta, mentre Dumfries, una delle stelle dell'Europeo in corso, costa troppo. Non c'è fretta per intervenire, ma quei tre sono sicuramente i nomi più spendibili con il biancoceleste che è un pupillo di Inzaghi e potrebbe non rientrare nei piani di Sarri visto il 4-3-3. Bellerin è un vecchio pallino nerazzurro e vale l'investimento per età e qualità, mentre Zappacosta è un calciatore affidabile, acquistabile a prezzo di saldo.