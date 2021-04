Inter fra scudetto e futuro, Tuttosport: "Conte-Suning, partita doppia"

"Conte-Suning, partita doppia". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla formazione nerazzurra. L'Inter scenderà in campo questo pomeriggio a San Siro per sfidare il Verona in un match importante per allungare in vetta alla classifica e avvicinarsi allo scudetto. Dall'altra parte però ci sono le dichiarazioni di Antonio Conte che ha preferito non rispondere alla domanda legata alla proprietà preferendo concentrarsi sulla partita di oggi.