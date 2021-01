Inter, Corriere della Sera: "Il fondo Bc Partners può diventare socio o proprietario"

Suning è in trattativa per cedere l'Inter. Lo scrive il Corriere della Sera che racconta di come il presidente dell'Inter sia trattado con il fondo Bc Partners per cedere la società nerazzurro in parte o in toto. Alcuni giorni fa il presidente Steven Zhang in un comunicato ha smentito le voci di vendita, "da settimane però continuano le trattative per una cessione, parziale o completa dipenderà dall’evolversi della situazione. Dagli ambienti finanziari arrivano conferme dell’interessamento di Bc Partners" scrive il quotidiano. L’interesse di Bc Partners nei confronti dei nerazzurri non è propriamente calcistico, in effetti più relativo a quanto gira attorno al club: merchandising, diritti televisivi e il nuovo stadio. I contatti ci sono sono stati, ma ancora la trattativa non è andata in porto. "Secondo fonti vicine a Bc Partners, l’ostacolo sarebbe superabile. Per alcuni il fondo è in pole position per l’acquisizione, parziale o totale, però non sarebbe l’unico in corsa" conclude il Corriere della Sera.