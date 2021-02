Inter, Corriere della Sera: "Lukaku e Hakimi per tentare il ribaltone in Coppa Italia"

vedi letture

Il Corriere della Sera si sofferma sui ritorni delle semifinali di andata di Coppa Italia. Domani a Torino l'Inter cerca l'impresa per ribaltare il 2-1 della Juventus, ma segnare almeno due reti non è facile in casa bianconera. Vanno limitati gli errori individuali costati la gara di San Siro. Lì ha deciso il rigore causato da Young e l'uscita avventata di Handanovic, cui Bastoni non ha dato una mano. Serve la partita perfetta, se dietro è fondamentale non subire, la chiave sarà al solito la coppia Lukaku-Lautaro. Nella prima semifinale coi bianconeri Lukaku era assente per squalifica, domani rientra e con lui torna anche Hakimi sulla fascia. Due elementi imprescindibili per Conte, costretto comunque a qualche cambio.