Inter, il nuovo logo può slittare a maggio. Tuttosport: "Non ci sono fondi"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter e al progetto del nuovo logo con il titolo seguente: "Non ci sono fondi". La campagna pensata per lanciarlo è ancora in attesa di ottenere il via libera da Nanchino. Il tutto era previsto a marzo, potrebbe slittare a maggio, nella speranza che possa avere come volano un grande risultato in campionato. La campagna coinvolgerà testimonial e vecchie glorie, ma avrà bisogno di finanziamenti e ora i rubinetti da Nanchino sono chiusi.