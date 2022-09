Inter, in porta si prosegue con l'alternanza. Il Corriere della Sera: "Evitare altri casi Radu"

Come sottolinea il Corriere della Sera, per l’Inter quello del portiere non è il principale problema. Perché sia Handanovic che Onana hanno risposto presente prima col Bayern in Champions poi col Torino in campionato. Inzaghi ha stabilito chiaramente una gerarchia: “Handanovic è il titolare, Onana avrà i suoi spazi”. Questo disse a luglio, e ad oggi è confermato. Anche se il capitano nerazzurro non è più quello di una volta, mentre il camerunense è partito bene contro il Bayern, ma grazie pure a un po’ di fortuna, perché se quella palla sfuggitagli invece che sul palo finisce in porta, non saremmo qui a parlare di questo. È anche vero però che Onana viene da un anno in cui ha giocato pochissimo, motivo per cui l’Inter vuole utilizzarlo per dargli ritmo, magari come “portiere di coppa”. L'obiettivo è quello di evitare un altro caso Radu, ovvero uno che non venendo mai schierato, quando viene chiamato in causa non sia all’altezza. Dunque ad oggi si prosegue così, con una sana alternanza tra i pali.