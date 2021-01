Inter, l'analisi del QS: "Suning pronto a uscire di scena a 800 milioni"

Anche il QS analizza la situazione della possibile cessione dell'Inter da parte di Suning. Sul quotidiano si legge che "continuano ad emergere ulteriori particolari riguardo alla trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessione delle quote dell’Inter. Il fondo di private equity con sede a Londra e filiali in tutto il mondo ha espresso la propria disponibilità ad acquisirne la maggioranza, qualora da Nanchino dovesse arrivare il possibile assenso viste le difficoltà finanziarie del colosso asiatico". Di che cifre stiamo parlando e chi sono gli acquirenti. Il quotidiano spiega che "Suning ha immesso nell’Inter una cifra attorno ai 650 milioni di euro in quattro anni e mezzo, oggi valuta la società (di cui detiene il 68%) ben oltre il miliardo. Di conseguenza la fetta «cinese», escluso il 31,05% in mano a LionRock Capital, varrebbe oltre 800 milioni. L’alternativa è accettare l’ingresso di un socio di minoranza che darebbe la possibilità di immettere meno capitale nei prossimi anni, ma a questo punto sarebbe Bc Partners a dover rispondere positivamente o meno".