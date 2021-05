Inter, l'ultima missione. Gazzetta dello Sport: "Ostacolare la corsa Champions della Juventus"

"Ostacolare la corsa Champions della Juventus", è l'ultima missione dell'Inter secondo La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è stato raggiunto con largo anticipo. Campioni d’Italia, come da queste parti non succedeva da undici anni. Ora però ci sarebbe un ultimo sfizio: calendario alla mano, è proprio la penultima giornata quella evidenziata con un bel circoletto rosso nella testa di Conte e dei suoi giocatori. L’Inter farà visita alla Juventus e proverà a togliersi un doppio “sfizio”: vincere in casa di chi ha dominato le ultime nove stagioni sarebbe il modo più bello e significativo per sottolineare il passaggio di consegne. Scucire lo scudetto dal petto dai nemici di sempre dimostrando – in casa loro – di essere superiori. E poi c’è un discorso di rivincita – il passato di Conte e Marotta e la loro separazione dal mondo bianconero non ha bisogno di ulteriori spiegazioni – e prestigio da non sottovalutare. Fermare la Juve potrebbe mettere in pericolo la qualificazione in Champions League dei bianconeri. E senza la grande Europa, la Signora potrebbe essere costretta a rivedere i piani per il rilancio. Minando il potere economico juventino sarebbe più facile immaginare di poter partire favoriti il prossimo anno, per cui l’obiettivo è già chiaro: la seconda stella.