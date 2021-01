Inter, macchina da gol. Gazzetta dello Sport: "Solo il Bayern ha segnato di più"

vedi letture

Così La Gazzetta dello Sport sui successi dell'Inter, ormai divenuta una macchina da gol: "Solo il Bayern ha segnato di più". Se dal 2008 i nerazzurri non trovavano otto vittorie di fila, era addirittura dal 1950-51 che non segnavano almeno 40 reti nelle prime 15 giornate. La faccia più esplosiva della prima domenica del 2021 è nella coppia Lukaku-Lautaro: tripletta perfetta del Toro, la prima con l'Inter. Romelu, dal piede raffinato, tiene però in ansia i suoi per una contrattura al quadricipite della coscia destra e nei prossimi giorni capiremo se sarà arruolabile almeno per la Roma. Ma in generale la squadra milanese dà sempre l'impressione di poter siglare un gol in più dell'avversario, vincendo. Nei cinque maggiori campionati europei, solo il Bayern Monaco ha marcato di più. L'Inter ha fatto dunque meglio dei vari Liverpool, Real Madrid, Barcellona e PSG.