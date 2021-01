Inter-Milan, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Rosso Ibra ok, c'è il rigore"

vedi letture

La moviola de La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio gli episodi chiave del derby di ieri tra Inter e Milan: "Giusto far giocare sui potenziali mani di Meité al 26' e al 38' di Theo Hernandez, entrambi con le braccia sul corpo. Al 45' le scintille Lukaku-Ibra dopo il fallo di Romagnoli sul belga, corretto usare i gialli per entrambi per tentare di smorzare la situazione, mentre una mano più pesante avrebbe forse esasperato ulteriormente gli animi". Ineccepibile anche la seconda ammonizione per lo svedese, così come il giallo a Rebic per il colpo rifilato a Barella. Al 69' è la volta del rigore assegnato ai nerazzurri: "Leao in scivolata atterra Barella all'ingresso dell'area. All'arbitro, forse impallato da Kessie, sul momento sfugge, con il carico del secondo assistente che da pochi passi non segnala nulla. Ma poi a salvare la sua direzione è il VAR Banti che al monitor gli mostra il contatto". Infine, dopo l'infortunio di Valeri, il subentro di Chiffi, che coglie il fallo ingenuo di Meité su Lautaro, dal quale scaturisce il gol-vittoria di Eriksen.