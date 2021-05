Inter-Oaktree, ok il prezzo è giusto. Il QS: "Ecco i soldi per tenere Conte"

Il QS nell'edizione odierna fa il punto della situazione in casa Inter. Oaktree e Suning hanno ufficialmente chiuso un accordo per un finanziamento da 275 milioni di euro nella giornata di ieri dando così respiro alle casse nerazzurre. Il fondo statunitense ha deciso di operare come Elliott ovvero diventando proprietario se al termine dei tre anni Suning non sarà riuscito a provvedere al rimborso. L'incontro con Conte è vicino, non c'è ancora stato, ma Marotta ieri ha fatto intendere che più avanti, oggi o la prossima settimana dopo l'Udinese, avverrà il confronto. L'Inter è campione d'Italia e aspetta la consegna del trofeo per poi capire chi e quanti potranno tentare il 'repeat' l'anno seguente.