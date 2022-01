Inter, pronto il rinnovo per Handanovic. Tuttosport: "C'è anche Onana per il futuro"

vedi letture

L'ultimo punto dell'Inter a Bergamo è stato tanto merito di Handanovic. L'estremo difensore nerazzurro ha, infatti, salvato la porta dei suoi in più occasioni e si è reso protagonista nella sfida con la Dea. Segnale di quanto la sua presenza sia determinante per la formazione capolista di cui da quasi dieci anni protegge i pali e di cui da tre, non a caso, è capitano. Ora l'Inter pensa al suo rinnovo, visto il contratto in scadenza a fine stagione. Nonostante i suoi quasi 38 anni, il portiere vuole essere ancora protagonista e per fine mercato c'è già un appuntamento per discutere del prolungamento. Nel frattempo, però, è comparsa una nuova variabile che di nome fa Onana. Il club nerazzurro lo avrebbe scelto come portiere del futuro. In chiave rinnovo Handanovic vuole capire se il prossimo anno la competizione sarà comunque aperta, ipotesi che farebbe propendere per la fumata bianca, oppure se Onana sarà con certezza il titolare. In quest'ultimo caso, secondo Tuttosport, il portiere nerazzurro sarebbe pronto a guardarsi intorno.