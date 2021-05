Inter tricolore, Il Messaggero: "Conte chiude l'era bianconera"

"Conte chiude l'era bianconera", titola stamane Il Messaggero. Alla fine i sogni interisti li hanno dovuti realizzare loro, Beppe Marotta e Antonio Conte, la coppia dei tempi d'oro della Juventus. Ma ieri in piazza Duomo nessuno sembrava ricordarlo. L'importante è vincere, anche se per detronizzare la Juventus ci sono volute due anime bianconere. L'Inter conquista il diciannovesimo scudetto della sua storia, davanti alla TV, grazie al pareggio tra Sassuolo e Atalanta. Dal triplete firmato Josè Mourinho, con Moratti presidente, all'Inter di Conte e Steven Zhang, tornato a Milano per la festa: "Non riesco a credere che sia vero", le parole del numero uno nerazzurro, che ha dedicato la vittoria a Moratti.