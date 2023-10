Inter vicina alla firma con Qatar Airways, Tuttosport: "Dietro c'è il lavoro di Zanetti"

Dietro la (sempre più) probabile sponsorizzazione di Qatar Airways all'Inter c'è il grande lavoro di Javier Zanetti. Lo evidenzia oggi Tuttosport mentre precisa che ormai mancano solo le firme, anche se tutto fa pensare che a breve verranno ultimate anche le formalità burocratiche. Secondo le informazioni del quotidiano sportivo torinese, infatti, è "l'argentino che ha agganciato (o è stato agganciato, dipende dai punti di vista) la nota compagnia aerea nell’ultimo Mondiale disputato proprio in Qatar".

Al momento QA dovrebbe entrare nel club come sponsor secondario, ma non è da escludere che dal 2024/25, qualora Paramount+ non rinnovi l’intesa con l’Inter, possa diventare il prossimo sponsor principale dei nerazzurri.