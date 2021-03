Inter, virus internazionale. L'infettivologo Galli a Gazzetta: "Partono 10 nerazzurri? Follia"

Come già detto, l'Inter non giocherà questo turno di campionato contro il Sassuolo per le positività al Covid-19 riscontrare all'interno del gruppo-squadra. "Virus internazionale", titola La Gazzetta dello Sport in merito, riferendosi alla pressione che arriva dalle federazioni sull'ATS - che ha vietato che i calciatori vadano in nazionale - per liberare i giocatori. Il club nerazzurro si dice indispettito e si legge ancora: "Partono 10 nerazzurri? L'infettivologo Galli: 'Follia'".