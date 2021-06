Italia-Turchia, la moviola de Gazzetta dello Sport: "Braccio largo di Celik, rigore netto"

"Braccio largo di Celik, rigore netto", titola La Gazzetta dello Sport nella moviola di Turchia-Italia. Non una serata felice per l’olandese Makkelie, uno dei fischietti più quotati d’Europa. L’errore da matita blu arriva al 45’, quando sul cross di Spinazzola, Celik tocca la palla con il braccio destro piuttosto largo e non in posizione congrua in area di rigore turca. L’arbitro, in ottima posizione, prende un abbaglio e fa cenno di proseguire, ma più grave ancora è la valutazione del Var Blom, che dopo un fin troppo rapido check decide di non richiamare il collega in campo al monitor per assegnare il penalty.

Qualche sbaglio qua e là: al 49’ Makkelie si perde il fallo (con cartellino giallo annesso) di Di Lorenzo su Under, mentre nella ripresa vengono fischiati un paio di fuorigioco letteralmente inventati. Due gli ammoniti nel finale, Soyuncu e Dervisoglu. Giusto, nel primo tempo, non fischiare rigore sui contatti Yazici-Barella in area turca e Chiellini-Yilmaz dall’altra parte.