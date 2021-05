Jacobelli su Tuttosport: "Mourinho in un giorno ha già riportato la Roma al centro del mondo"

"Mourinho in un giorno ha già riportato la Roma al centro del mondo". Queste le parole di Xavier Jacobelli su Tuttosport nell'edizione odierna. L'analisi del direttore parte constatando che il ritorno dello Special One in Italia è una bella notizia per il nostro movimento visto che parliamo di un fuoriclasse mediatico. Tutti i risultati negativi della Roma sono finiti nel dimenticatoio in un attimo grazie al portoghese che ha riportato la Roma al centro del mondo grazie all'autentico capolavoro dei Friedkin, degno di un copione molto americano. Il ritorno dell'ex Inter galvanizza la Serie A, ma è evidente come abbia avuto delle garanzie per acquisti mirati sul mercato.