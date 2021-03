Juve a trazione anteriore. Corriere della Sera: "Ronaldo ci si trova a meraviglia"

Quella schierata ieri sera da Andrea Pirlo era una Juventus a trazione anteriore, con tutto il suo potenziale offensivo in campo sin dall'inizio. Ed il Corriere della Sera titola: "Ronaldo ci si trova a meraviglia". Ad ogni "bella botta", segue una reazione uguale e contraria, e così è stato per CR7. La lezione di Cristiano irretisce il Cagliari, una tripletta in trentadue minuti, un fallo pericolosissimo su Cragno ed il rifiuto di passare ai microfoni di Sky a fine partita. La rabbia della Juventus e del suo campione sono incanalate in maniera stimolante da Pirlo, con una formazione che per la prima volta comprende CR7, Morata, Chiesa e Kulusevski. Meno rotazioni e più efficacia sulle fasce, con il solito straripante Chiesa.