Juve, con la Lazio parte la rincorsa Scudetto. La Stampa: "Pirlo ritrova Bonucci e Cuadrado"

La Juve non ha alcuna intenzione di rinunciare al sogno di sollevare il decimo Scudetto consecutivo. Inutile dire che, proprio per questo motivo, la sfida di questa sera contro la Lazio diventa un crocevia fondamentale: i bianconeri restano in emergenza infortuni, ma c'è la possibilità, secondo La Stampa, che rientri tra i titolari Bonucci, con Cuadrado pronto dalla panchina. Per l'attacco invece è Morata il favorito per affiancare lo stakanovista Ronaldo.