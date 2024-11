Juve, Koopmeiners è insostituibile: così Thiago Motta ha ritrovato il suo leader

vedi letture

"È speciale, di quei giocatori difficili da trovare. A volte voglio sostituirlo ma non ci riesco, fa un gran bene alla squadra". Parole e musica di Thiago Motta. Parole rivolte a Teun Koopmeiners. I bianconeri avevano perso il punto di riferimento ma l’olandese ex Atalanta, anche a mezzo servizio, è fondamentale nel guidare i compagni in campo.

Il ruolo dell’olandese è chiaro, definito, fondamentale: quello del leader tecnico ed emotivo. La Juventus lo ha strappato alla Dea in estate. Il centrocampista è ancora a secco di gol dopo i 15 segnati la scorsa stagione con l'Atalanta ma, come sottolineato da La Stampa oggi in edicola, forse questo è l’ultimo dei problemi per Thiago Motta che lo considera fondamentale per il suo assetto.