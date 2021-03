Juve, Pirlo al primo crocevia. Corriere dello Sport: "Con Lazio e Porto si gioca il futuro"

Oggi la Lazio, martedì il Porto. Pirlo si gioca il rilancio in queste due partite, scrive il Corriere dello Sport. E' il primo momento-verità della sua carriera. Se un anno fa Sarri è stato licenziato per aver vinto lo scudetto e aver perso la Champions agli ottavi, diventerebbe complicato confermare un giovane allenatore dopo che ha perso scudetto e Champions allo stesso punto del predecessore. Per questo, scrive il quotidiano, a partire da oggi, Andrea Pirlo si trova di fronte al primo crocevia per il suo futuro.