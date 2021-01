Juve, rivelazione Dragusin. Il Corriere di Torino: "In campo contro il Bologna, poi il rinnovo"

Il Corriere di Torino oggi in edicola dedica spazio alla prossima sfida della Juve contro il Bologna e al futuro di Dragusin. "In campo contro il Bologna, poi il rinnovo" scrive il quotidiano. Dragusin si candida per un altro gettone, contro il Bologna. Turno di riposo a Chiellini e forse Danilo, aspettando De Ligt può essere il romeno la soluzione. Tutta da decifrare la difesa bianconera in vista della sfida di domenica, con la possibilità di dare spazio all’occorrenza al baby Dragusin, sul quale è in pressing il Lipsia, ingolosito dal suo contratto in scadenza. Ma il rinnovo del difensore rumeno dovrebbe arrivare entro pochi giorni. Dragusin sarebbe uscito dai discorsi tra Juve e Sassuolo, nell’operazione che può portare Scamacca a Torino. Il nodo è (sempre) la formula: il club emiliano spinge per il prestito con obbligo di riscatto. La chiave per far decollare la trattativa è Fagioli, talentuoso centrocampista dell’Under 23 gradito ai neroverdi.