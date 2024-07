Juve, Soulé al lavoro per convincere Motta. Il preparatore: "E' determinato e vuole crescere ancora"

Quella di mercoledì sarà una data importante per Matis Soulé visto l'inizio della preparazione con la nuova Juventus di Thiago Motta. Dopo l'esperienza a Frosinone il giocatore è infatti pronto a mettersi in gioco con la maglia bianconera per provare a tenersela stressa. A raccontarlo è il preparatore dell'attaccante che in un'intervista a Tuttosport ha dichiarato: "Matias lavora sempre con grande impegno, sia in estate che in inverno, quando magari fa l’allenamento con la squadra al mattino e poi la seduta con me nel pomeriggio. Tiene sempre la sua “macchina” pronta per essere al top, perché vuole essere un giocatore di élite. E dunque cerca di essere sempre al massimo a livello di preparazione".

Al raduno della Juve incontrerà il nuovo tecnico, Thiago Motta, che Soulé proverà a convincere con la sua voglia e determinazione: "Ha grande voglia, è concentrato. Ed è tranquillo, aspetta di vedere quello che succederà e quale sarà la migliore soluzione. L’anno a Frosinone gli ha dato ritmo, minuti e convinzione. È determinato a continuare a crescere" assicura Guido Viggiano.