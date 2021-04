Juventus a Bergamo senza Ronaldo, l'apertura di Tuttosport: "Dybala fa il CR7"

"Dybala fa il CR7". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Questo pomeriggio la Juventus farà visita all'Atalanta per un match importantissimo per la prossima qualificazione in Champions. Andrea Pirlo dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo, fermato da un problema ai flessori. Toccherà quindi alla Joya guidare il reparto offensivo.

Stasera Inter a Napoli - Super sfida al "Maradona". Questa sera l'Inter scenderà in campo a Napoli per provare a chiudere i conti per lo scudetto. La squadra di Antonio Conte ha un match ball importante contro la formazione di Gennaro Gattuso. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Inter: è quasi un match ball".

Milan in casa all'ora di pranzo - "Milan, c'è Leao come vice Ibra". Questo il titolo dedicato alla formazione rossonera. La squadra di Stefano Piolo aprirà la domenica calcistica. A San Siro i rossoneri affronteranno il Genoa senza lo squalificato Zlatan Ibrahimovic. Al posto dello svedese ci sarà Leao.

Toro con la Roma - Il Torino vuole provare a compiere un passo verso la salvezza. I granata non avranno un impegno facile visto che alle 18 affronteranno in casa la Roma di Paulo Fonseca. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dedicato alla formazione di Davide Nicola: "Toro: è l'ora dell'ottimismo".