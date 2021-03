Juventus-Benevento, la moviola del Corriere dello Sport: "Disastro abisso, c'è rigore su Chiesa"

vedi letture

"Disastro abisso, c'è rigore su Chiesa", titola il Corriere dello Sport nella moviola di Juventus-Benevento. Abisso si è perso e non si è più ripreso da quel Fiorentina-Inter di due anni fa. E Banti non può fare il VAR. Clamoroso il rigore non dato sullo 0-1: Chiesa entra in area, Foulon scivola e gli cade davanti, doppio contatto inevitabile. Abisso ci pensa su, l'assistente non segnala nulla, e si prosegue. Il VAR avalla una scelta scellerata, diventando complice dell'errore. Ma prima Abisso un rigore l'aveva dato, per un tocco di mano di Foulon che aveva visto solo lui: lo richiamano al VAR e rigore tolto.