Juventus, Chiesa è la nuova star bianconera. Gazzetta dello Sport: "Un leader da Signora"

vedi letture

Quattro anni fa - ricorda La Gazzetta dello Sport - Federico Chiesa si godeva la prima stagione in Serie A. Sabato l'ex Fiorentina è stato tra i migliori della Juventus e domani i bianconeri ripartiranno in Coppa dalla sua rete salvavita nell'andata col Porto. Al momento dell'acquisto non tutti si aspettavano un suo apporto immediato in una big, Andrea Pirlo invece sì. Il ragazzo non ha pagato il grande salto, il periodo di assestamento è stato lampo. Rispetto alla passata stagione: più palloni recuperati (da 3,15 a 3,78), più assist (da 0,18 a 0,26), più occasioni create (da 1,41 a 1,61), più dribbling (da 1,52 a 1,83) e una maggiore percentuale realizzativa (da 12% a 19%). Infine, lo scorso anno Chiesa finì il campionato con 11 reti, adesso è già a quota 10.