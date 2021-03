Juventus, Danilo ultimo senatore. Corriere di Torino: "Il brasiliano è intoccabile e incedibile"

Domani con il Benevento tornerà a presidiare in difesa, scrive il Corriere di Torino riferendosi a Danilo. Il brasiliano è diventato un intoccabile. La sua conferma per la prossima stagione non è in discussione. E' incedibile. Del resto è lo juventino migliorato di più rispetto all’anno scorso. Fu Sarri a svelarne la propensione alla leadership, ma è con Pirlo che l’ex di Porto e ManCity è diventato un punto fermo. Di più, un uomo-squadra, una sorta di one man band. Quattro ruoli in uno: terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale e all’occorrenza centrocampista. Nessun bianconero ha collezionato tanti minuti: 2.941, 160 più di Ronaldo che insegue al secondo posto.