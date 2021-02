Juventus, La Stampa: "Ronaldo non basta, soltanto un pareggio con il Verona"

Non basta il solito Cristiano Ronaldo, la Juventus non va oltre l'1-1 sul campo dell'Hellas Verona e frena la sua risalita verso la vetta. La Stampa oggi in edicola dedica spazio al match in taglio alto e titola così: "Juve, Ronaldo non basta. Soltanto un pareggio con il Verona".