Juventus, il bello del quarto posto. La Gazzetta dello Sport: "E Pirlo spera nella conferma"

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Juventus nella sua edizione odierna. Il quarto posto di ieri sera vale quasi come il decimo scudetto per quanto insperato era, perché all'ultimo respiro e perché ottenuto contro logica, classifica e tutto quanto. Cinquant'anni fa un titolo sorpassando il Milan all'ultima giornata, oggi la qualificazione in Champions dopo il pari degli uomini di Gattuso. CR7 in panchina tutto il match: cosa fare con il portoghese e con Pirlo? Il portoghese si era accordato con il tecnico per un'esclusione, ma non è stata pesante per i bianconeri che hanno stravinto con il Bologna prima di guardarsi al tablet il finale di Napoli-Verona. Adesso verrà deciso il futuro dell'allenatore che ha vinto Coppa Italia e Supercoppa finendo quarto. Davvero ha senso ricominciare ancora?