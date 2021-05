Juventus, il rinnovo di Dybala è rimandato. La Gazzetta dello Sport: "Champions decisiva"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul rinnovo di Paulo Dybala: "Champions decisiva" scrive il quotidiano. La qualificazione alla prossima Champions potrebbe essere decisiva anche per il futuro della Joya e per quel 'famoso' contratto in scadenza nel 2022: con gli incassi della massima competizione per club anche la trattativa per il rinnovo potrebbe diventare più 'semplice'. Il futuro del 10 dipende da tanti fattori: dalla scelta di Ronaldo, dalla considerazione della Juve, ma senza la qualificazione alla Champions il margine di manovra sarebbe ridotto.