Juventus, Milik sempre nel mirino. Corriere dello Sport: "La strategia di Paratici"

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Arek Milik: "La strategia di Paratici" scrive il quotidiano. La Juve non molla Arek Milik ma il Napoli non intende fare sconti: ADL chiede 18 milioni e la Juve non intende spendere quella cifra per un giocatore che andrà in scadenza tra pochi mesi. La prossima settimana andrà in scena un incontro tra Paratici e De Vecchi, agente del polacco, con il ds bianconero che proverà a portare avanti le pratiche per l'ingaggio a costo zero, in estate, di Milik. La speranza per un'apertura clamorosa e immediata c'è sempre ma è complicata. Se qualche altra squadra dovesse farsi avanti per Milik, allora la Juve potrebbe tornare su Giroud, profilo gradito a Pirlo, o magari potrebbe insistere per il Papu Gomez (ma Bernardeschi non sembra gradire un trasferimento all'Atalanta). Se invece Milik restasse al Napoli, la Juve virerebbe su Pellè o Llorente.