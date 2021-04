Juventus, Pirlo traballa. Tuttosport: "Ma tutti rischiano senza Champions"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus e fa il punto sulla situazione in casa bianconera. Per il momento il club ha confermato Agnelli che ha confermato Pirlo, ma ieri c'è stata un'altra brutta tappa per la squadra dell'ex centrocampista. Soltanto 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 e nessun segnale di una squadra in crescita. La differenza tra arrivare quarti o quinti è enorme a partire dai sacrifici importanti sul mercato senza gli introiti della Champions League. E a quel punto sarebbe in molti a rischiare il posto, Pirlo compreso.