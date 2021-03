Kessie incanta anche in Europa. Gazzetta dello Sport: "Il Milan spinge per il rinnovo"

Giovedì sera Franck Kessie ha impressionato ad Old Trafford. Colonna del Milan ormai da mesi, ha dato una magnifica prova di sé in uno dei più grandi stadi europei. La partita di giovedì è stata la consacrazione. I dati di Manchester non sono che una sintesi delle cifre stagionali. Nonostante le molte voci di mercato degli anni scorsi, Kessie ha sempre scelto di restare in rossonero. Il progetto è quello di prolungare il contratto del centrocampista, scadenza '22, fino al 2026, in modo da allontanare la corte dei grandi club stranieri. Conseguente sarà l'aumento dello stipendio: da 2,2 si potrebbe salire fino a 3. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.