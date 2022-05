Koulibaly-Napoli sarà divorzio. Gazzetta dello Sport: "Rinnovo lontano: distanze sull'ingaggio"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Koulibaly, che sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il nodo del rinnovo è l'ingaggio: attualmente il calciatore guadagna 6 milioni netti all'anno e la proposta di rinnovo da parte del Napoli non è oltre i 3 milioni netti. Per il momento De Laurentiis ha offerto solo la metà e se le cose non cambieranno con ogni probabilità sarà divorzio. Il senegalese ha ancora un anno di contratto, per cui c'è da considerare anche l'opzione che nel 2023 potrebbe liberarsi a zero. Sulle tracce del giocatore, valutato 40 milioni, si sono mosse Chelsea, Barcellona, Psg e Juventus.