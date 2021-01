L'analisi del Corriere della Sera: "Il Milan senza limiti sa fare a meno di Ibra"

Il Corriere della Sera analizza il momento di forma del Milan titolando: "Il Milan senza limiti sa fare a meno di Ibra". "Non durerà", pensavano in tanti del Milan senza Ibra, troppo importante, troppo centrale e troppo troppo giovani quei ragazzini. Eppure il Diavolo primo era e primo resta. La media punti con Ibra è altissima, 2.33, ma senza lo è ancora di più, 2.55. Ora i punti sono 37 e le partite senza sconfitte in campionato sono 27. Numeri impressionanti che testimoniano la crescita di una squadra che saggiamente resta concentrata sull'obiettivo stagionale, il ritorno in Champions, ma che settimana dopo settimana sta dimostrando di valere quel primo posto che occupa ininterrottamente dalla prima giornata.

Non c'è Zlataan? Segna Leao. Non c'è Leao? Segna Theo. O Kessie. O Saelemaekers. E se servono interventi decisivi ci pensa Gigio Donnarumma, che sta raggiungendo livelli altissimi. La linea verde sta dando i suoi effetti, ma va gestita con scrupolo ed intelligenza. Un lavoro che il dt Maldini, il ds Massara e l'ad Gazidis stanno svolgendo in maniera eccezionale.