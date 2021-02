L'apertura de L'Equipe su Raymond Domenech: "L'errore di casting"

vedi letture

"L'errore di casting". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe su Raymond Domenech. Quarantasei giorni, sette partite, zero vittorie: il francese non è più l'allenatore del Nantes. Waldemar Kita si è sbagliato di nuovo. Antoine Kombouaré diventerà il diciottesimo allenatore del club in quattordici anni. Intanto sconfitta ed eliminazione anche in Coupe de France per 2-4 in casa contro il Lens.