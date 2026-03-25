L'apertura de La Gazzetta dello Sport è sul playoff Mondiale: "Lippi lancia l'Italia"

"Lippi lancia l'Italia" titola oggi La Gazzetta dello Sport in prima pagina a poche ore dal playoff Mondiale che vedrà l'Italia sfidare l'Irlanda del Nord: "Il ct Mondiale carica l'allievo Gattuso: 'Rino mi assomiglia. È certo, ce la faremo'. Gigio è il più giovane con 80 presenze in azzurro. Provato Palestra, ottimismo Bastoni".

Di spalla spazio invece al mercato, con l'Inter che secondo la rosea non molla la presa per Manu Koné della Roma: "Koné, l'Inter c'è. Oltre 40 milioni l'offerta per avere il romanista. Il primo obiettivo".

Poco sotto si parla invece della Juventus e del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic: "Vlahovic, si firma. Arriva il papà, vertice con la Juve per il rinnovo. La svolta di Dusan".

Dalla parte opposta il focus è invece sul campo e sullo scontro diretto tra Napoli e Milan in programma al Maradona nel giorno di Pasquetta, al rientro dalla sosta Nazionali: "Attacco finale. Milan, c'è il Napoli. Nkunku fa fatica, che rimpianto Hojlund. La sfida di Pasquetta".