L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter si vola"

vedi letture

"Inter si vola". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani col riferimento ai nerazzurri. Zhang torna per lo scudetto e intanto parte il piano per il nuovo ciclo. Il presidente avrà un altro socio di minoranza, firmerà i rinnovi di Lautaro e Bastoni. Con Marotta deciderà le strategie e i rinforzi per la prossima Champions.

De Rossi - Spazio in taglio laterale alla notizia di ieri riguardante il ricovero a Roma dopo il focolaio azzurro, di Daniele De Rossi. L'ex romanista, dopo essere risultato positivo al Covid, finisce all'ospedale Spallanzani in via precauzionale.

Milan - Spazio in taglio laterale alla prossima sfida dei rossoneri che oggi scenderanno in campo al Tardini per affrontare il Parma. Ibra con Rebic e Calha per il blindare il 2° posto.