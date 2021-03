L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Special Conte"

vedi letture

"Special Conte". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Inter. Un uomo solo al comando, i segreti di un primato e di una filosofia calcistica. Nerazzurri ad alta intensità: fanno più gol e tiri del City, come media punti tra i top d'Europa dietro soltanto a Simeone e Guardiola. E così il Contismo è tornato a far tendenza. Ed i tecnici di Serie A votano Antonio (con qualche "se").

Milan - C'è spazio per i rossoneri oggi nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Ibra, canta che ti passa". Stop per 20 giorni per lo svedese che da oggi è mattatore al Festival. Giovedì duetterà con Sinisa sulle note del brano: "Io vagabondo". Con l'Udinese a San Siro per fare il tifo. Pure Calha ko.

Juventus - Anche i bianconeri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina odierna del giornale con questo titolo: "Pirlo prova a rimontare: scatena CR7 a -1 da Pelé". Contro lo Spezia alle 20.45 appuntamento all'Allianz Stadium con il portoghese che vorrà guidare i suoi ad un momentaneo -7 dall'Inter capolista.

Lazio-Torino - Continuano le polemiche anche oggi con la discussione sulla disputa del match che trova spazio anche nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "La Asl blocca i granata ma la Lega non rinvia. Finirà come Juve-Napoli". Oggi scenderanno in campo solamente i biancocelesti con la squadra di Nicola in quarantena.

Crotone - "Si aggrappa a Cosmi". Questo il titolo che viene dedicato ai calabresi nel taglio laterale della prima pagina del giornale di stamani. Esonerato Stroppa a causa dei risultati non soddisfacenti e dei soli 12 punti raccolti in stagione. Adesso toccherà al nuovo tecnico provare ad invertire la tendenza.