L'apertura de La Stampa sull'Italia che non prende gol: "Il muro azzurro"

Questa mattina La Stampa si sofferma sull'abilità della nazionale azzurra a non prendere gol e titola: "Il muro azzurro". L'Italia segna, diverte e sa come non farsi tirare in porta. Da 1055 minuti non subiamo reti: il record del 1974 è a meno 89'. Sabato gli ottavi a Wembley.