L'apertura del Corriere della Sera, Mattarella: "Così avete unito l'Italia"

"Così avete unito l'Italia". Queste le parole di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, in apertura in prima pagina nell'edizione odierna del Corriere della Sera. Gli azzurri ricevuti dal capo dello Stato: "Vittoria meritata e armonia". Chiellini, dedica ad Astori. Gli applausi di Draghi: "Grazie a voi siamo al centro d'Europa". Poi il giro in bus a Roma.