L'apertura del Corriere dello Sport: "Assalto a Berardi". Per lui si muovono Leicester e Milan

"Assalto a Berardi" è il titolo d'apertura scelto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Per l'attaccante azzurro - si legge - ora si muovo Leicester e Milan. I protagonisti dell'Europeo infiammano le trattative: la Juventus stringe per Manuel Locatelli, la Roma si avvicina a Xhaka. Poco più in basso c'è spazio anche per le parole di Ciro Immobile: "Rinuncio ai miei gol per il titolo. Quindici reti sono poche ma Mancini mi capisce: ho bisogno di coccole".

Inghilterra - "L'urlo di Wembley, Germania a casa", si legge invece in taglio centrale. Sterling e Kane abbattono i tedeschi: l'Inghilterra sfiderà ai quarti l'Ucraina, si giocherà all'Olimpico.

Salernitana - In taglio basso il quotidiano titola: "La FIGC: il trust Salernitana è da riformulare". La Federazione boccia il trust presentato dal club campano: ora Claudio Lotito ha tempo fino a sabato per risolvere i problemi.

Arbitri - "Che rivoluzione: va via Rizzoli, tocca a Rocchi", si legge sempre in taglio basso. Questo l'avvicendamento pronto a materializzarsi per il ruolo di designatore arbitrale: sarà Rocchi a sostituire Nicola Rizzoli.