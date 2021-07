L'apertura del Corriere dello Sport: "Chissà se va. Emerson al posto di Spinazzola"

"Chissà se va" titola in apertura il Corriere dello Sport, in riferimento alla semifinale di Euro 2020 di questa sera a Wembley tra Italia e Spagna. Il titolo vuole inevitabilmente omaggiare Raffaella Carrà, scomparsa improvvisamente, grande icona e tifosa degli azzurri. Azzurri che saranno spinti da tutta Italia ma che sono già stati caricati da Roberto Mancini nella conferenza di ieri, dove ha difeso Ciro Immobile dalle critiche: "Spesso chi è criticato si rivela decisivo", afferma. Intanto il CT lancia Emerson al posto dell'infortunato Spinazzola, operato ieri in Finlandia.