L'apertura del Corriere dello Sport: "Come on, Roma"

vedi letture

"Come on, Roma" scrive il Corriere dello Sport in apertura stamani. Il riferimento è a Manchester United-Roma, semifinale d'andata di Europa League. I giallorossi devono tenere alta la bandiera italiana a Old Trafford. Fonseca lancia la sfida: "United favorito, ma noi avremo coraggio". Il tecnico punta sull'esperienza di Dzeko, Mkhitaryan e Smalling. Migliaia di tifosi in delirio a Trigoria prima della partenza.

Il caso - "Agnelli: 'Suarez? Fece tutto Paratici'": nel taglio alto si parla della vicenda legata all'esame farsa di Luis Suarez. Ecco i verbali dell'inchiesta di Perugia. Il numero uno della Juve: "In nostro dg ha ampia delega. In quel periodo eravamo interessati anche a Dzeko".

Il ritorno - "Inter, Zhang a Milano per il titolo": è tornato in Italia il presidente dell'Inter Steven Zhang, è arrivato con un volo privato dalla Cina. Dopo le feste dovrà risolvere i problemi economici.

Champions e Mondiali - "Colpo grosso del City, le mani sulla finale". Rimonta dei Citizens in casa del PSG: finisce 1-2 con i gol di De Bruyne e Mahrez su punizione. Intervista ad Al-Thani in chiave Mondiale: "I Mondiali cambieranno il Qatar".