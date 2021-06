L'apertura del Corriere dello Sport con le parole di Draghi: "Finale a Roma"

"Finale a Roma": apre con le parole di Mario Draghi l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il capo del governo interviene dopo l'impennata di casi in Inghilterra: "Non si giochi in paesi dove i contagi sono in risalita". La variante Delta ora mette paura, ma la UEFA non vuole lasciare Wembley, che già sabato ospiterà l'Italia.

Euro 2020 - "Altro che Sheva, ci tocca l'Austria", si legge invece in taglio centrale. Vittoria di misura sull'Ucraina per la Nazionale di Foda, che accede agli ottavi di finale, dove troverà l'Italia di Roberto Mancini.

Calhanoglu - Spazio di spalla all'ultimo acquisto dell'Inter: "Il Milan lo molla, Calhanoglu sceglie l'Inter". Il turco si lega per tre anni ai campioni d'Italia: oggi le visite mediche. Donnarumma al PSG, Sergio Ramos ancora a caccia di una sistemazione.

Italia - "Verratti si è ripreso il centrocampo", si legge invece in taglio basso. Il quotidiano si occupa delle gerarchie in casa azzurra in vista degli ottavi di finale: il centrocampista adesso è in vantaggio su Locatelli. Chiellini, invece, punta i quarti per il rientro.

Il tabellone - "Danesi agli ottavi con Belgio e Olanda", titola il quotidiano sempre in taglio basso. Si completa il tabellone di Euro 2020: la squadra di Eriksen passa col poker. Lukaku gol, spettacolo degli Orange.