TMW Tentativo Napoli per Suzuki. No del Parma e il giocatore punta alla permanenza

Il mercato è appena agli inizi, almeno ufficialmente, con le trattative che hanno preso il via nella giornata di ieri a Rimini. Tolte le questioni formali, però, ci sono i fatti. E questi raccontano di tante operazioni già avviate e diversi sondaggi già andati in scena. Fra le società più attive, soprattutto per quel che riguarda le eventuali trattative in uscita, c'è sicuramente il Parma che nelle scorse ore ha definito la cessione di Bonny all'Inter.

Un altro dei pezzi pregiati è il difensore Leoni, così come il portiere Zion Suzuki. Il giapponese ha molto mercato all'estero, ma secondo le ultime intercettate da TMW uno dei tentativi più concreti lo aveva fatto nelle scorse ore il Napoli, club alla ricerca di un portiere di livello da affiancare a Meret. Secco il no del Parma in questa fase del mercato, con lo stesso giocatore che ha espresso al contempo la volontà di restare almeno un'altra stagione in gialloblù.

Nelle scorse ore, il dg crociato Federico Cherubini aveva così parlato della situazione del portiere e di Leoni alla Gazzetta dello Sport: "Ci sono tante richieste, ma non sono sul mercato. La volontà della proprietà e dell’area tecnica è tenere questi due ragazzi per un altro anno. Poi nel calcio mercato può accadere di tutto ma noi vogliamo che restino perché saranno due tasselli importanti del nostro futuro".