L'apertura del Corriere dello Sport: "Forza azzurri l'ultimo sforzo"

"Forza azzurri l'ultimo sforzo" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola stamani. Spazio dedicato alla Nazionale di Roberto Mancini che oggi scenderà in campo per la sfida contro la Lituania, terza sfida in una settimana. La carica del c.t.: "Chiudiamo a punteggio pieno. Il campo sintetico può essere un'insidia". Immobile con Chiesa e Bernardeschi. Esordio previsto per Toloi.

L'Under 21 qualificata - "L'Under cala il poker": 4-0 degli azzurrini contro la Slovenia. Nicolato strappa il pass per i quarti di finale dell'Europeo. Doppietta di Cutrone e gol di Maggiore e Raspadori.

Il caso - Una sentenza che fa discutere: "Torino furbo ma si gioca con la Lazio". La Corte d'Appello ha respinto il ricorso di Lotito e censurato l'operato di granata e Asl.

Nazionali - "CR7, il gol è tuo. Garanzia Calha": spazio anche ai giocatori 'italiani' scesi in campo ieri. Tra le big, Belgio e Olanda a valanga. Ronaldo a segno con il Lussemburgo dopo la beffa con la Serbia. Il turco del Milan ancora in rete. Bene Perisic e Skriniar.

Lo studio - "Effetto Covid, più infortuni": impennata di infortuni per i calciatori dopo il lockdown. Quanti casi negli allenamenti. Interessante studio del Corriere sugli infortuni tra i calciatori, correlati al Covid e anche ai tanti impegni ravvicinati.