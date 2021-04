L'apertura del Corriere dello Sport: "Il calcio riapre l'Italia"

"Il calcio riapre l'Italia" è il titolo che campeggia questa mattina in prima pagina sul Corriere dello Sport. Via libera del governo: a giugno i tifosi all'Olimpico per gli Europei, l'ok riguarderà sedici mila spettatori. Risposta positiva, dunque, alla UEFA, che aveva lanciato un ultimatum per il diciannove aprile. Il commento di Gravina: "Messaggio di fiducia e visione".

Champions League - In taglio centrale c'è spazio anche per il risultato della grande sfida di ieri: "Bayern, blitz amaro: il PSG in semifinale", si legge. Partita spettacolare al Parco dei Principi: i campioni in carica escono di scena nonostante la vittoria per uno a zero. Stesso risultato e stesso epilogo per il Porto contro il Chelsea. Stasera tocca a Liverpool-Real e Dortmund-City.

Atalanta - "L'Antidoping contro Gasp", titola invece il quotidiano in taglio basso. Chiesti venti giorni di squalifica per il tecnico, a cui viene contestata la dura reazione a un controllo a sorpresa. I quattro calciatori sottoposti a test sono risultati tutti negativi.

Milan - "Ibra irrispettoso, stop di un turno", si legge sempre di spalla. Lo svedese salterà la partita contro il Genoa per le proteste all'indirizzo di Maresca che gli sono costate l'espulsione a Parma.

I riscatti - Di fianco il quotidiano introduce una nuova inchiesta: "Serie A, riscatti per 877 milioni". "Da Morata a Tonali - si legge - coinvolti 155 giocatori: la mappa completa".