L'apertura del Corriere dello Sport: "La battaglia di Agnelli"

"La battaglia di Agnelli" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola stamani. La Serie A litiga sui fondi e sui diritti tv ma il presidente della Juventus ha la testa solo in Europa. Il Financial Times rivela il piano per la Champions: trattativa Uefa-Eca per un maxi-accordo sulla gestione dei diritti tv, più potere alle big anche sugli sponsor. Un business di oltre 3 miliardi di euro.

Europa League - "Un pieno di Roma": dai quarti contro l'Ajax alla fiction su Francesco Totti, tra presente e passato la ribalta è dei giallorossi. La formazione di Fonseca unica italiana in Europa dovrà vedersela con gli olandesi.

Nazionale - Torna la Nazionale di Roberto Mancini: "Toloi e Ricci i nuovi azzurri". Due le principali novità nel blocco azzurro. Sono 38 i giocatori chiamati per le sfide con Irlanda, Bulgaria e Lituania.

Declino Mou? - "Mourinho, il tramonto dell'ex Special One": Tottenham clamorosamente sconfitto per 3-0 contro la Dinamo Zagabria ed eliminato dall'Europa League. Il tecnico ex Inter sotto attacco per la debacle in Europa.

L'anticipo - "Scamacca bis ribalta Pellé": il Genoa vince 2-1 in rimonta contro il Parma. Prima una rovesciata di Graziano Pellé, poi la doppietta della ripresa del giovane centravanti inguaia i gialloblù. Oggi il Cagliari a La Spezia. Crotone all'esame Bologna.