L'apertura del Corriere dello Sport: "La Lazio vince e perde"

vedi letture

"La Lazio vince e perde", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. I biancocelesti battono tre a due il Crotone sul campo, ma il giudice nega loro il tre a zero a tavolino sul Toro. Caicedo ancora decisivo nel finale: "I titolari sono altri, io lavoro e basta", il commento amaro dell'ecuadoregno nel dopo-gara. Per il giudice Mastandrea i granata non potevano andare a giocare a Roma.

Inter - Nuovo stop in casa nerazzurra dopo l'operazione di Vidal: "Inter, si ferma anche Eriksen", si legge in taglio alto. Problemi al ginocchio per l'ex Tottenham, che è a rischio per la gara con il Toro. Il cileno rientrerà invece tra circa un mese.

Juve-Napoli - "Juve-Napoli, accordo per giocare il 7 aprile", titola il quotidiano sempre in taglio alto. Il recupero, inizialmente in programma il 17 marzo, slitta su richiesta dei due club. Domani CR7 in campo a Cagliari, dove non ha ancora segnato.

Bologna - "Solo Sinisa mi ha capito": di spalla, il quotidiano introduce con questo titolo l'intervista esclusiva realizzata a Musa Barrow. Il giovane talento rossoblù ha rivelato: "Con Gasperini c'era poco feeling".

Le gare di oggi - Sempre di spalla c'è spazio per le gare in programma nel pomeriggio e stasera: "Prandelli e Pippo, è uno spareggio", si legge. La Fiorentina fa visita al Benevento: fischio d'inizio alle diciotto, Cesare punta su Ribery. Inzaghi avverte i suoi: "Ci vuole coraggio".